Clichy-sous-Bois L'Espace 93 Victor Hugo Clichy-sous-Bois HOSHI, tournée “Enfant du danger” L’Espace 93 Victor Hugo Clichy-sous-Bois Catégorie d’évènement: Clichy-sous-Bois

HOSHI, tournée “Enfant du danger” L’Espace 93 Victor Hugo, 14 décembre 2021-14 décembre 2021, Clichy-sous-Bois. Date et horaire exacts : Le mardi 14 décembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Retrouvez Hoshi à Clichy-sous-Bois ! Hoshi, “étoile” en japonais, illumine la scène française depuis le titre La marinière qui l’a fait connaître du grand public. Deux ans plus tard, son nouvel Sommeil levant né dans le tourbus de sa tournée de 140 dates, devient un succès immédiat. Le 18 juin 2021, elle sort Etoile flippante, riche de 13 titres inédits où on entend la chanteuse avec sa grand-mère, avec FIVE ou encore avec Benjamin Biolay. L’artiste s’y révèle en nous parlant de ses peurs, ses combats, la musique.. Chanteuse auteure compositrice, Hoshi aborde des thèmes qui parlent à chacun dont certains très personnels, sur des mélodies résolument modernes, aux influences tantôt plus urbaines, tantôt plus électroniques, sans trahir l’essence pop-rock qui lui a ouvert les portes du succès. Métaphores, figures de style, la finesse de sa plume s’harmonise avec sa voix rauque immédiatement reconnaissable. Concerts -> Autre concert L’Espace 93 Victor Hugo 3 Place de l’Orangerie Clichy-sous-Bois 93390

5 : Bobigny – Pablo Picassso (7141m) 5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (9112m)

Contact :L’Espace 93 Victor Hugo 0143882236 espace93@clichysousbois.fr https://www.lespace93.fr/evenement/hoshi-tournee-enfant-du-danger/ https://fr-fr.facebook.com/lespace93/ https://twitter.com/espace93?lang=fr Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-12-14T20:30:00+01:00_2021-12-14T23:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Clichy-sous-Bois Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Espace 93 Victor Hugo Adresse 3 Place de l'Orangerie Ville Clichy-sous-Bois lieuville L'Espace 93 Victor Hugo Clichy-sous-Bois