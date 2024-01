HOSHI / KYO SCENE PRINCIPALE-Plein Air Avoine, samedi 29 juin 2024.

Le festival Avoine Zone Groove présenteSamedi 29 juin 202420h30 – HOSHIHoshi est autrice-compositrice-interprète, elle a 26 ans, 2 albums certifiés (double) platine, 2 nominations aux Victoires de la Musique, plus de 200 concerts à son actif et plus de 300 000 spectateurs. Mauvais Rêve, premier single de son nouvel album Cœur Parapluie, marque son retour et dresse un portrait des moments marquants de sa vie d’enfant, d’adolescente puis de jeune adulte.22h30 – KYO 20 ans après avoir dévoilé le titre « Le Chemin », premier extrait de l’album du même nom, le groupe KYO partira célébrer sur scène cet anniversaire.Attendez-vous à de nombreuses surprises et à vivre une grande fête. Soyez au rendez-vous avec vos plus mythiques tee-shirts de tournée, vos plus beaux souvenirs, vos plus belles voix…. pour une dernière danse ?

Tarif : 7.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-06-29 à 20:30

SCENE PRINCIPALE-Plein Air RUE GEORGES JOUBERT 37420 Avoine 37