Hoshi Châteaurenard, 10 décembre 2021, Châteaurenard.

Hoshi 2021-12-10 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-10 Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Deux ans après un premier album écoulé à plus de 200 000 exemplaires, celle que l’on qualifie de nouvelle étoile de la chanson française (référence à son nom de scène, étoile en japonais), revient avec un deuxième opus « Sommeil Levant ». Nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation Scène et là on peut en témoigner lors de son premier passage à guichet fermé il y a 2 ans à l’Etoile. HOSHI a su acquérir une maturité qu’elle met en exergue avec brio dans 14 nouvelles compositions qu’elle signe intégralement en temps qu’autrice-compositrice-interprète. Elle y aborde des thèmes plus personnels sur des mélodies résolument modernes, dans lesquelles on retrouve des influences tantôt plus urbaines, tantôt plus électroniques, sans trahir l’essence pop-rock qui lui a ouvert les portes du succès. Un album plus tranché, à l’image du parcours de cette artiste qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

Concert de Hoshi.

Deux ans après un premier album écoulé à plus de 200 000 exemplaires, celle que l’on qualifie de nouvelle étoile de la chanson française (référence à son nom de scène, étoile en japonais), revient avec un deuxième opus « Sommeil Levant ». Nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation Scène et là on peut en témoigner lors de son premier passage à guichet fermé il y a 2 ans à l’Etoile. HOSHI a su acquérir une maturité qu’elle met en exergue avec brio dans 14 nouvelles compositions qu’elle signe intégralement en temps qu’autrice-compositrice-interprète. Elle y aborde des thèmes plus personnels sur des mélodies résolument modernes, dans lesquelles on retrouve des influences tantôt plus urbaines, tantôt plus électroniques, sans trahir l’essence pop-rock qui lui a ouvert les portes du succès. Un album plus tranché, à l’image du parcours de cette artiste qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

dernière mise à jour : 2021-10-01 par