Hoshi (ANNULÉ) Marseille

Marseille

Hoshi (ANNULÉ) 2021-11-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-19 Le Dôme 48 Avenue Saint-Just

Marseille 13004 Le contexte actuel et les conditions sanitaires en vigueur nous obligent à revoir et réimaginer le planning de tournée de HOSHI qui devait commencer en mars 2021 dans les Zénith de France.

Les concerts en Zénith prévus à l’origine en fin d’année 2021 sont quant à eux malheureusement annulés car il nous est impossible de les reporter pour l’instant. Ainsi, le concert prévu le Vendredi 19 Novembre 2021 au Dôme de Marseille est annulé.

Nous vous invitons à prendre contact avec votre point de vente pour procéder au remboursement de vos billets conformément aux conditions générales de vente. Merci de votre compréhension.

