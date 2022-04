Hoshi, 30 avril 2022, .

Hoshi

2022-04-30 – 2022-04-30

Après une tournée de plus de 100 dates, Hoshi prépare un nouvel album et une tournée.

Elle sera de passage au Zénith de Caen en 2022.

Plus d’informations sur le site du Zénith de Caen.

