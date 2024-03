HORTUS LIVE Valflaunès, samedi 20 juillet 2024.

HORTUS LIVE Valflaunès Hérault

Hortus Live et le Rockstore renouvellent leur partenariat pour 2024 !

Hortus Live, un festival de musique entre falaises et vignobles.

Au cœur du domaine viticole de l’Hortus, le cadre majestueux de la Combe de Fambétou, située entre deux falaises mythiques de la région ; le Pic Saint du Loup et l’Hortus, accueille le festival.

Hortus Live et le Rockstore renouvellent leur partenariat pour 2024 !

Hortus Live, un festival de musique entre falaises et vignobles.

Au cœur du domaine viticole de l’Hortus, le cadre majestueux de la Combe de Fambétou, située entre deux falaises mythiques de la région ; le Pic Saint du Loup et l’Hortus, accueille le festival.

Hortus Live associe musiciens, artistes, vignerons et produits locaux émanant du Pic Saint Loup pour proposer au spectateur une immersion sensorielle dans cet espace naturel d’exception.

Salle mythique et institution montpelliéraine, le ROCKSTORE assure, comme pour les éditions 2022 et 2023, la programmation musicale du festival HORTUS LIVE !

Line Up

CHINESE MAN HIP HOP, TRIP HOP, ELECTRO

L’expérience Chinese Man se découvre en vinyle et se prolonge en live… Voir et vivre Chinese Man sur scène reste toujours une expérience unique et captivante qui invite les spectateurs au lâcher-prise. Avec plus de 600 dates autour du globe, le groupe revient en 2024 pour leur 3ème album autour d’un live toujours plus immersif & explosif !

Collectif du sud de la France, le trio Chinese Man composé de High Ku, Matteo & Sly, se produit de façon indépendante depuis ses débuts au sein de leur label Chinese Man

Records. Formé en 2004, il puise ses influences dans le hip-hop avant tout, le trip-hop, mais aussi le dub, l’électro ou encore le reggae.

BIBI TANGA AND THE SELENITES FUNK

Depuis la création du groupe en 2008, il n’existe pas un seul continent où la musique de Bibi Tanga & the Selenites n’a pas résonné. Avec plus de 200 concerts à leur actif, ils ont parcouru toutes les plus grandes villes de la planète au nom du partage et de l’amour de la musique. Avec son 4e album The same tree, tantôt festif, tantôt dark, leur funk hybride combine l’ADN musical de chacun des cinq artistes, créant ainsi un subtil alliage sonore. Pour leur retour, les Selenites ont puisé dans leurs multiples influences pour nous concocter un écrin de groove aussi dansant qu’hypnotique.

MESS DREY- SOUL MESS DREY

Artiste soul de la scène émergente, Mess Drey, auteure, compositrice, et interprète d’origine haïtienne impose un style musical bien à elle.

Mess Drey nous livre en effet, un open soul dans lequel le funk, le rock, le hip-hop, le reggae, le jazz, le gospel et des sonorités afro-caribéennes y sont intelligemment mixés pour nous offrir le plus beau cocktail de la soul music .

BLACK ACCORD ( DJ SET) ELECTRO Black accord

Duo nîmois, qui respire la joie de vivre, Black Accord marque les esprits en 2023 avec leurs productions électro mélodiques captivantes.

Cofondateur du label Brand’Ade Crew, où ils produisent différents artistes et organisent des événements placés sous le signe de la Good Vibes. Ils aiment jouer leurs tracks en live agrémentés de synthés, de boîtes à rythmes et de machines en tous genres. Cela leur permet de laisser place à une part d’improvisation et créer une interaction musicale avec leur public.

Qualifié de bidouilleur électronique, Black Accord est le langage universel où seules les émotions parlent. 42 42 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 19:00:00

fin : 2024-07-20

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie liveathortus@gmail.com

L’événement HORTUS LIVE Valflaunès a été mis à jour le 2024-03-07 par OT DU GRAND PIC ST LOUP