Hortus Delirium – Installation sous dôme – Les Dominicains de Haute-Alsace, 3 juin 2022, Guebwiller.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Dominicains de Haute-Alsace

« Imaginez… Niché au pied des Vosges, un havre de paix, un jardin … Le château de la Neuenbourg, au XIXᵉ siècle se révèle un haut-lieu de la botanique. Son propriétaire, Henry Schlumberger y rassemble avec poésie des plantes exotiques venues du bout du monde. Toute une histoire…» Découvrez une œuvre artistique numérique au sein d’un dôme : **une expérience immersive** qui se vit dans un espace sphérique de huit mètres de diamètre pour huit vidéoprojecteurs. Le **dôme numérique** est un mode de transmission novateur, une expérience numérique et émotionnelle, un défi technologique et artistique. La thématique développée dans le dôme est construite autour des végétaux, de leur histoire ainsi que leur présence dans le parc de la Neuenbourg. **Bekir Aysan, directeur de l’image du Centre Audiovisuel et artiste visuel** a réalisé, **avec le service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller**, cette création artistique. **_Du 2 juin au 18 sept. :_** _du mer. au dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h30_ _Restauration ouverte de 12h à 21h30_ _Fermeture exceptionnelle à 14h :_ _25/06 – 02/07 – 27/08 – 3 et 10/09_ **Informations :** 03 89 62 21 82 ou [www.les-dominicains.com](http://www.les-dominicains.com) Entrée libre et gratuite.

Les Dominicains de Haute-Alsace 34 rue des Dominicains 68530 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00