Beaumont-sur-Dême Hortus conclusus Beaumont-sur-Dême, Sarthe Hortus conclusus du prieuré de Vauboin Hortus conclusus Beaumont-sur-Dême Catégories d’évènement: Beaumont-sur-Dême

Sarthe

Hortus conclusus du prieuré de Vauboin Hortus conclusus, 4 juin 2021-4 juin 2021, Beaumont-sur-Dême. Hortus conclusus du prieuré de Vauboin

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Hortus conclusus 10€ par personne ; Réduit 7€ étudiants moins de 18 ans et en recherche d’emploi et personnel médical

Visites libres Hortus conclusus Prieuré de Vaubouin, Beaumont-sur-Dême, Sarthe, Pays de la Loire Beaumont-sur-Dême Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T19:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-sur-Dême, Sarthe Autres Lieu Hortus conclusus Adresse Prieuré de Vaubouin, Beaumont-sur-Dême, Sarthe, Pays de la Loire Ville Beaumont-sur-Dême