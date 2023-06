La nuit des Suds à Hortus Hortus Arles, 14 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Dans un décor bucolique, blues d’Anatolie et électro maloya rythment cette Nuit du festival, pour vous faire danser avec la planète… des étoiles plein les yeux !.

2023-07-14 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-14 03:30:00. .

Hortus Presqu’île du Cirque Romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In a bucolic setting, Anatolian blues and electro-maloya set the rhythm for this Festival Night, to get you dancing with the planet? with stars in your eyes!

En un entorno bucólico, el blues de Anatolia y la electromaloya marcan el ritmo de esta Noche de Festivales, para que bailes con el planeta… ¡con estrellas en los ojos!

In einer bukolischen Kulisse geben anatolischer Blues und Maloya-Elektro den Rhythmus dieser Festivalnacht vor, damit Sie mit dem Planeten tanzen? und die Sterne in Ihren Augen sehen können!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme d’Arles