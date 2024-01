Hortense Belhôte, escape game et promenade performée au musée d’Orsay Musée d’Orsay Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 29 février 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 8 à 26 euros

Hortense Belhôte, autrice, actrice et historienne de l’art, est en résidence au musée d’Orsay pour la saison 2023-2024.

Dans cette promenade performée, Hortense Belhôte s’empare des codes de l’escape game pour inviter le visiteur à regarder les collections sous un angle nouveau et déconstruire l’héritage du XIXe siècle.

Hortense Belhôte s’est spécialisée dans les « conférences performées ». Elle a aussi réalisé la série web Merci de ne pas toucher, pour Arte. En 2024, elle s’installe au musée d’Orsay pour la saison et nous invite à une relecture des collections au plus près des œuvres dans une perspective féministe, queer et libertaire.

A noter

Cette promenade performée se déroulera dans les salles du musée.

Deux sessions auront lieu à 19h et 20h30.



Julien Benhamou Hortense Belhôte · Escape game, promenade performée