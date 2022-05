Hortense a dit : Je m’en fous et Léonie est en avance de Georges Feydeau Genouilly Genouilly Catégories d’évènement: Genouilly

Genouilly Saône-et-Loire Genouilly EUR Hortense a dit : Je m’en fous : Journée de folie dans le cabinet du dentiste, Follbraguet. Hortense, la domestique, a osé dire à Madame Follbraguet Je m’en fous! . Elle veut la mettre à la porte. Léonie est en avance : Léonie est sur le point d’accoucher, avec un mois d’avance. Son mari, Monsieur Toudoux, subit reproches, caprices et mesquineries de la part de sa jeune épouse, de ses beaux-parents, les Champrinet, qui avaient désapprouvé le mariage, et de la sage-femme, la redoutable Madame Virtuel. Le malheureux époux doit même accepter de se coiffer d’un pot de chambre. maisonterroir.genouilly@orange.fr +33 3 85 49 23 05 Hortense a dit : Je m’en fous : Journée de folie dans le cabinet du dentiste, Follbraguet. Hortense, la domestique, a osé dire à Madame Follbraguet Je m’en fous! . Elle veut la mettre à la porte. Léonie est en avance : Léonie est sur le point d’accoucher, avec un mois d’avance. Son mari, Monsieur Toudoux, subit reproches, caprices et mesquineries de la part de sa jeune épouse, de ses beaux-parents, les Champrinet, qui avaient désapprouvé le mariage, et de la sage-femme, la redoutable Madame Virtuel. Le malheureux époux doit même accepter de se coiffer d’un pot de chambre. Maison du Terroir 3 rue des Lapins Genouilly

