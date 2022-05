HORSE & WINE

HORSE & WINE, 3 avril 2022, . HORSE & WINE

2022-04-03 – 2022-04-03 EUR 94 HORSE AVENTURE : HORSE AND WINE Le 03/04/2022 le 17/04/2022 et 14/05/2022 de 9h à 13h,

Domaine de St Germain – Saint Bauzille de Montmel

Tarifs : 95€ / personne Un événement qui vous permettra de vous évader et d’ouvrir vos sens. Nous partirons d’abord à cheval dans un cadre dépaysant et unique avec une vue

imprenable sur le Pic Saint Loup. Puis nous rentrerons à cheval pour entériner ce moment de reconnexion à vous-même grâce aux chevaux et à la nature. Il s’en suivra une dégustation de vin qui nous permettra de passer un moment convivial. HORSE AVENTURE : HORSE AND WINE Le 03/04/2022 le 17/04/2022 et 14/05/2022 de 9h à 13h,

Domaine de St Germain – Saint Bauzille de Montmel

Tarifs : 95€ / personne Balade à cheval suivie d’une dégustation de vin HORSE AVENTURE : HORSE AND WINE Le 03/04/2022 le 17/04/2022 et 14/05/2022 de 9h à 13h,

Domaine de St Germain – Saint Bauzille de Montmel

Tarifs : 95€ / personne Un événement qui vous permettra de vous évader et d’ouvrir vos sens. Nous partirons d’abord à cheval dans un cadre dépaysant et unique avec une vue

imprenable sur le Pic Saint Loup. Puis nous rentrerons à cheval pour entériner ce moment de reconnexion à vous-même grâce aux chevaux et à la nature. Il s’en suivra une dégustation de vin qui nous permettra de passer un moment convivial. horse aventure dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville