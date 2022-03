HORSE & MOON – BALADE SOUS LE LEVÉ DE LUNE + APÉRITIF Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault Saint-Bauzille-de-Montmel EUR 95 HORSE AVENTURE : HORSE AND MOON Le 19/03/2022 de 18h à 21h30

Les 13/14/15 mai 2022 de 18h à 21h30

Les 11, 12, 13, 14 juin 2022 de 19h30 à 22h30

Le 12 juillet 2022 de 20h30 à 23h30

Les 12, 13, 14 Août 2022 de 20h30 à 23h30

Le 10 septembre 2022 de 17h45 à 20h45 Domaine de St Germain – Saint Bauzille de Montmel

Tarifs : 90€ / personne En connexion avec votre monture, vivez un moment unique : coucher de soleil, lever de la pleine lune et petit apéritif partagé.

Que vous soyez cavaliers ou novices, évadez vous lors d’une balade à cheval insolite.

Puis nous terminerons cette balade par un moment d’échange autour d’une boisson pour partager ce moment vécu ensemble. HORSE AVENTURE : HORSE AND MOON Multi-dates en soirée du mois de mars jusqu’au mois de septembre

90€ par personne

