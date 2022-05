HORSE & FIREWORKS & MOON

2022-07-13 – 2022-07-14 HORSE AVENTURE : HORSE & FIREWORKS & MOON Le 13, 14 juillet et 15 août 2022 de 20h à 00h

Domaine de St Germain – Saint Bauzille de Montmel

Tarifs : 120€ / personne Balade au coucher du soleil, arrêt sur le haut du Puech pour un apéro / repas convivial tout en regardant le coucher de soleil sur le Pic et le littoral, puis moment magique d’observation des feux d’artifices , sur un spot qui permet une vue panoramique à 360 degrés et retour sous les étoiles.

