HORSE & CHEESE Saint-Bauzille-de-Montmel, 27 mars 2022, Saint-Bauzille-de-Montmel.

2022-03-27 – 2022-03-27

Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault Saint-Bauzille-de-Montmel

EUR 95 HORSE AVENTURE : HORSE AND CHEESE

Le 27/03/2022 de 9h à 13h

Domaine de St Germain – Saint Bauzille de Montmel

Tarifs : 95€ / personne

Après avoir récupéré et préparé votre cheval, vous vous aventurerez sur les chemins en Pic Saint Loup. Les paysages sont divers et variés et Claire vous partagera sa passion et ses connaissances sur la région.

A votre retour, pour conclure cette belle matinée, vous profiterez d’une dégustation de vin accompagnée de fromages locaux de chèvres et de brebis.

Balade à cheval et dégustation de vins et de fromages locaux de chèvres et de brebis.

contact@horse-aventure.com +33 6 13 90 53 65 https://horse-aventure.com/

