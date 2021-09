Hors textes Théâtre le Caveau, 24 février 2022, Genève.

Hors textes

du jeudi 24 février 2022 au samedi 26 février 2022 à Théâtre le Caveau

À la lueur de la « servante », des personnages s’échappent de leurs pièces pour vivre une soirée de liberté au théâtre. Facétieux vis-à-vis des textes, ils vous demanderont de proposer des alternatives à leurs destins. Et si Juliette et Roméo n’étaient pas tombés amoureux ? Et si Antigone suivait une psychanalyse? Et si Godot finissait par arriver? Redécouvrez les scènes du répertoire théâtral et aidez les personnages à les réinventer ! Compagnie Pré-Scriptum Avec : Lia Léveillé Mettral, Jérôme Sire et Valérie Tacheron

Places disponibles

Spectacle d’improvisation théâtrale

Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:00:00 2022-02-24T22:00:00;2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T22:00:00;2022-02-26T20:00:00 2022-02-26T22:00:00