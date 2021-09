HORS SUJET – w/ Jo’Z, Arcene K, Romain Pellegrin Le Chapiteau, 1 octobre 2021, Marseille.

” La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles, appelées programme télévisé (émissions, films et séquences publicitaires). Le contenu de ces programmes peut être décrit selon des procédés analogiques ou numériques tandis que leur transmission peut se faire par ondes radioélectriques ou par réseau câblé. L’appareil permettant d’afficher des images d’un programme est dénommé téléviseur, ou, par métonymie, télévision, ou par apocope télé, ou par siglaison TV. ” (merci Wikipédia, encore) BIENVENU.E EN HORS SUJET LINE UP: ARCENE K Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans, Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois même rythmée de house. Co-fondateur du collectif nantais Déviations Sonores, du bar-resto bio La Petite Chaufferie et de l’association Spoon à Paris et désormais fondateur du Chapiteau à Marseille, Arcene K n’est pas juste DJ : il vit et partage sa passion depuis toujours, grâce à un parcours professionnel bien orienté. Ses sets et live, ont été réfléchis afin de raconter une histoire et de faire voyager le public tout en s’adaptant à l’atmosphère du lieu, au feeling avec le public… Chaque passage d’Arcene K nécessite une attention particulière au cheminement de la performance en live. Alors, êtes-vous prêt.es à entrer dans la K-trième dimension ? [https://soundcloud.com/arcene-k](https://soundcloud.com/arcene-k) JO’Z Il y a des gars qui ont un peu tout vu tout fait dans la nuit, JO’Z est de ces DJs qui ont partagé le booth avec les plus grands, depuis plus de 10 ans il sillonne vinyles et clubs. De la résidence du One Again Club à son label Different Mood, il laisse une empreinte forte à chaque passage, des souvenirs de fêtes, de danse, aussi marquant que performants. C’est un plaisir de recevoir au chapiteau, “Jo .A”, le pote le DJ, l’incontournable de la cité phocéenne. ROMAIN PELLEGRIN Romain Pellegrin est l’un de ces nouveaux visages de la scène House / Techno française à ne pas manquer. Actuellement à la tête de divers projets d’envergures, cet artiste de Martigues (13) regorge de promesses et de surprises. Sa dernière sortie signée sur EP Digital Music nommée “Back To Main” est disponible sur toutes les plateformes de téléchargements. [https://www.beatport.com/release/back-to-main/3402069](https://www.beatport.com/release/back-to-main/3402069) [https://soundcloud.com/pellegrinromain](https://soundcloud.com/pellegrinromain) 20h00 : Ouverture des portes 21h30 : DJ set starts 01h30 : DJ set ends 02h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/438cemj8](https://tinyurl.com/438cemj8) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans: – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 6,59€ en pré-vente

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:00:00 2021-10-01T02:00:00