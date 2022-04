Hors Sujet – w/ HORS-SOL & EnKore Le Chapiteau, 15 avril 2022, Marseille.

Hors Sujet – w/ HORS-SOL & EnKore

Le Chapiteau, le vendredi 15 avril à 20:00

Hors Sujet | La soirée bric-à-brac des meilleurs DJs de Marseille et d’ailleurs Vroum vroum, la Hors Sujet est de retour, où avez-vous caché le cassoulet ? Les pantoufles sont cuites et les poils de nez sont tendance, en revanche on n’oublie pas de vous serrer dans nos bras pour vous remercier d’avoir enfilé des perles. On préférait quand vous suciez des glaçons, c’est ok, mais la prochaine fois pensez à bien respirer le cendrier qui se trouve à l’entrée de la cachette de la chambre d’amis située dans la tourelle droite de la résidence secondaire de Shrek. Bref, vous avez compris : la Hors Sujet est de retour, vous vous êtes encore fait·es avoir ! ► House & Techno chaleureuses ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/2ked4p9u](https://tinyurl.com/2ked4p9u) LINE UP : HORS-SOL Collectif de DJs et producteurs, organisateur de fêtes éponymes depuis 2017 à Paris, HORS-SOL s’ inscrit à ses débuts dans la seconde vague du mouvement de collectifs initié par des acteurs précurseurs d’un renouveau d’une fête libre et bienveillante. A trois ou quatre derrière les platines lorsqu’ils se produisent sous l’entité HORS-SOL, les garçons du collectif composé de Jolly, Lastvuska, Palynka et Maryu, distillent une palette de sonorités contrastées et chargées d’émotions, inspirée lorsque la fête bat son plein, d’une house énergique aux accents cosmiques, d’une électro dopée aux influences 90’s et d’une techno chaleureuse teintée de sonorités parfois plus trancy. soundcloud.com/hors-sol BEN [ON AIR] (EnKore – Marseille) Cofondateur du collectif enKore, Ben [On Air] s’impose sur les scènes marseillaises incontournables de la techno avec des tracks remplis de groove et de kicks percutants. Soucieux de faire découvrir de nouvelles sonorités, il écume les bacs et compose avec l’énergie du public pour proposer des sets exclusifs en improvisation totale. Après seulement deux mois de mix, il remporte en 2017 le concours jeune talent du GreenFest, ce qui lui permet d’ouvrir un festival en guise de première scène. En 2021, il a répondu présent sur les deux plus gros évènements du sud de la France, le Delta Festival et l’Acontraluz Festival. [https://www.mixcloud.com/Ben-Onair-/](https://www.mixcloud.com/Ben-Onair-/) FRANCIS (EnKore – Marseille) Passionné depuis 20 ans par les musiques électroniques au sens large, Francis a toujours évolué en gardant l’essence même de ce qui nous fait danser . Essentiellement Techno, il distille un son calibré et percutant. Identité sonore et univers musical qui ne laissent jamais indifférents, s’affirmant années après années, ses sets sont le fruit d’une recherche musicale qui ont toujours une seul et même constante … vibrer [https://soundcloud.com/fr6-1](https://soundcloud.com/fr6-1) MINDEATER (EnKore – Marseille) Pumping, Mélodieux, Galopant sont probablement les mots qui définissent le mieux MindEater et son univers musical. Mindeater est avant tout un DJ House / Tech House, ses principales inspirations avec lesquelles il construit ses sets mais il prend aussi beaucoup de plaisir à jouer Minimal et Techno en sélectionnant avec soin, des morceaux mélodieux et dansant. Il affectionne particulièrement les morceaux progressifs, construit de petits bruits qui interpellent et stimulent en même temps, de sonorités graves qui hérissent le poil, de crépitements absorbants qui vous élèvent et excitent vos neurones. C’est ce sentiment de partage que recherche MindEater. [https://www.mixcloud.com/mindeaterdj/](https://www.mixcloud.com/mindeaterdj/) 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2ked4p9u](https://tinyurl.com/2ked4p9u) AVANT 22H : 6e + frais de loc APRES 22H : 9e + frais de loc SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 4e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

6,59 / 8,59€ en pré-vente

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



