Hors-Sujet – w/ Greg Lion, Arcene K, Flyov & guests Le Chapiteau, 21 août 2021, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 21 août à 18:00

[http://www.facebook.com/dj.arcene.k](http://www.facebook.com/dj.arcene.k)seus) est l’espèce de flamant la plus largement répandue. Les flamants roses constituent une espèce grégaire, vivant en groupes comptant souvent plusieurs centaines à plusieurs milliers d’individus. (Wikipédia merci) Ah, pardon… c’est vrai, vous vous attendiez à ce qu’on vous dise qu’une soirée de dingue vous attendait au Chapiteau. Bon, on parlera Flamant une autre fois alors. LINE UP : GREG LION Pianiste de formation, Greg Lion a travaillé ses gammes dans plusieurs conservatoires avant de passer du côté électronique de la force. Il enchaîne les dates et les résidences comme DJ dans divers clubs et festivals d’Europe à partir des années 2000, ce qui ne l’empêche pas de multiplier les expériences dans le domaine musical : B.O de films, élaboration de lives, composition pour des projets scientifiques et pour le Ballet National de Marseille…Greg est un véritable touche à tout passionné. En 2014 il créer la web radio marseillaise Cave Carli Radio, et se place au cœur de la communauté électronique locale. soundcloud.com/greglion_ccr?fbclid [https://www.facebook.com/GregLiondj/](https://www.facebook.com/GregLiondj/) ARCENE K Important activiste et militant du milieu électro depuis plus de 15 ans, Arcene K est membre fondateur du Chapiteau à Marseille ! De sa passion, Arcene crée son propre style. Avec sa technique, il se balade entre la house, la techno et la deep tout en donnant une touche de live à ses sets. www.facebook.com/dj.arcene.k [https://soundcloud.com/arcene-k](https://soundcloud.com/arcene-k) FLYOV Originaire du Sud de la France, Flyov est un duo de musiciens né d’une amitié de longue date qui explore la musique électronique dans tout son spectre : techno, minimal, house, tribe ou break, en y trouvant toujours sa zone de confort. Guidés par des inspirations hétéroclites de Vitallic à The Prodigy ou Sweely jusqu’au plus hard comme Heretik, ils gardent toujours une tonalité groovy. Le duo baigne depuis toujours dans des univers musicaux très variés, du rock au jazz en passant par la funk, ce qui fait de l’éclectisme la marque de fabrique de Flyov. 18h00 : Ouverture des portes 20h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/3nsp4btx](https://tinyurl.com/3nsp4btx) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 6,59€ en pré-vente

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-08-21T18:00:00 2021-08-21T04:00:00