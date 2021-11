HORS SUJET – w/ Flyov, SMIB, Anton Le Chapiteau, 3 décembre 2021, Marseille.

Le Chapiteau, le vendredi 3 décembre à 20:00

Hors Sujet | La soirée bric-à-brac des meilleurs DJs de Marseille Alors la zone, ça dit quoi ? Ok c’est l’hiver et vendredi soir mais là y’a de purs produits du sud qui sont sur le point de mettre feu au poulailler. Les poules et le pop-corn. La poule mange du maïs, mais le maïs était-il là avant la poule ? Ou bien c’est l’oeuf ? Ou alors la teuf ? Ou encore un boeuf? Ouais viteuf. Hors-Sujet is back mes poulet·tes, be ready to cotcotter. LINE UP : **FLYOV** Originaire du Sud de la France, Flyov est un duo de musiciens né d’une amitié de longue date qui explore la musique électronique dans tout son spectre, techno, minimal, house, tribe ou break, en y trouvant toujours sa zone de confort. Guidés par des inspirations hétéroclites de Vitalic à The Prodigy ou Sweely jusqu’au plus hard comme Heretik, ils gardent toujours une tonalité groovy. Le duo baigne depuis toujours dans des univers musicaux très variés, du rock au jazz en passant par la funk, ce qui fait de l’éclectisme la marque de fabrique de Flyov. [https://soundcloud.app.goo.gl/Fo9atmSBQa9FLun19](https://soundcloud.app.goo.gl/Fo9atmSBQa9FLun19) [https://open.spotify.com/artist/1Nd2ktuUpNbfwnEaHX4Cfo](https://open.spotify.com/artist/1Nd2ktuUpNbfwnEaHX4Cfo)… **ANTON** Résident chez Papy Records, Anton mixe exclusivement sur vinyle. Il est très influencé par la Trance/Progressive Trance début 97’ couplées de breaks bien bruts et aussi passionné par la hard house ce qui ne l’empêche pas de jouer des morceaux tech-house aux sonorités très spatiales ou de micro-acide « malintentionnées ». Il mise tout sur des selectas éclectiques qui transportent les esprits, toujours sur de nouveaux chemins. **SMIB** Matthieu Vaudeville est un prêcheur de House originaire de Bordeaux, assoiffé de propager la bonne parole, avec sa vibe italo-disco. Il a débuté sa carrière de DJ en 2017 dans le Sud Ouest avec l’Iboat notamment et a joué dans son premier festival à Rennes en 2018. En 2019 il avait une double résidence au BB25 et Redgate Bordeaux. En 2020 la crise du covid lui permet de se focaliser sur la production est de release de nombreux tracks dont 2 EP sur soviett records,zone focus,groove co etc … Maintenant basé à Marseille il joue un peu partout en France avec toujours la même envie. Parmi les nombreuses influences de notre invité spécial ont y retrouve du Ritmo Fatale, Paradiso Records, David Vunk, Bicep, Palms Trax… [https://soundcloud.com/smibmusic](https://soundcloud.com/smibmusic) 20h00 : Ouverture des portes 21h30 : DJ set starts 01h30 : DJ set ends 02h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/74xdbrhf](https://tinyurl.com/74xdbrhf) AVANT 22H : Gratuit SUR RESERVATION OBLIGATOIRE APRES 22H : 5e + frais de loc SUR PLACE : 7e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le prix sur place. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les un.es aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisin.es qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit avant 22h / 5,59€ en pré-vente / 7€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T02:00:00