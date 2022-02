Hors Sujet – w/ گليث ٥٥Glitter, Söder, VOST, Front de Crypte & F/cken Chipotle Le Chapiteau, 4 mars 2022, Marseille.

Hors Sujet – w/ گليث ٥٥Glitter, Söder, VOST, Front de Crypte & F/cken Chipotle

Le Chapiteau, le vendredi 4 mars à 20:00

Hors Sujet | La soirée bric à brac des meilleurs DJ de Marseille L’autre jour, je parlais avec l’équipe du Chapiteau et je disais que « j’aimerais trop avoir un système dans mon corps qui fasse que je puisse (re)visionner mes rêves ». Pouvoir les interpréter et revivre des trucs que mon sommeil a généré. Ce serait ouf non, une machine à rêves ? Bon après, iels m’ont dit que ça faisait très Black Mirror. J’ai tout de suite abandonné l’idée, trop zinzin comme concept. Je pense, du coup, démissionner de mon activité de « rédactrice des descriptions d’événements du Chapiteau » (la chargée de communication insiste d’ailleurs pour bien préciser que ce n’est pas elle qui est partie dans cette envolée lyrique) pour me lancer dans la conception d’attrape-rêves. Je lance alors un appel : des gens chaud·es pour tout plaquer et devenir hippie à temps plein avec moi ? J’attends vos CV, car oui, manier les plumes et le ruban, ça demande des skills bien précis. Quoi ? C’est encore hors-sujet comme description ? Bon, bah peut-être que j’aurai même pas besoin de démissionner et qu’on va me virer du coup non ? —- DREAMACHINE Dreamachine est une nouvelle plateforme événementielle pour la visibilité des personnes queer dans les musiques électroniques. C’est un espace autant politique que festif où s’organisent soirées de concerts et clubbing. Pour cet événement au Chapiteau, Dreamachine a piloté la programmation. — LINE UP — گليث ٥٥GLITTER (BI:POLE) Originaire de Rabat (Maroc) Glitter diffuse une techno puissante et aérienne, boostée aux rythmiques Gqom et subtilement épicée de ses influences orientales. DJ résidente sur Rinse France, elle s’est faite une place dans les meilleurs clubs français (Concrete, Machine du Moulin Rouge, Le Sucre…) et étrangers en solo ou avec son concept de résidence itinérante Fissa. Elle s’affiche depuis 2018 (et les Transmusicales) sur les programmations de festivals majeurs et prescripteurs comme Dour, Nuits Sonores, We Love Green, Eurockéennes, Villette Sonique, Techno Parade ou encore Le Bon Air Festival où elle a réalisé sa 1ère Boiler Room). [https://soundcloud.com/glitter00](https://soundcloud.com/glitter00) SÖDER Söder, c’est la rencontre de 2 passionnés et amis DJ de House music, Cyril et Matt. Partageant la même envie, ils se réunissent afin de vous faire découvrir leur univers. Mélangeant les genres, entre tech house et latin house, ils vous embarquent avec eux pour des sets aux sonorités uniques. [https://soundcloud.app.goo.gl/m5QY5](https://soundcloud.app.goo.gl/m5QY5) VOST (ZEROGUIDANCE) Co-Foundateur du collectif Zeroguidance et DJ résident sur radio flouka & ola radio, VOST est un jeune artiste franco-marocain basé à Marseille. Sa passion pour la musique et son amour pour les environnements bruts aux attraits industriels ont produit un style abrupt, agressif mais non sans empreinte rythmique. Fortement impliqué dans la scène électronique de la cité phocéenne, il a déjà fait vibrer de nombreux dance floors à travers sa selection de tracks énergiques. Producteur compulsif, il a récemment sorti quelques bangers sur NECHTO Records et en a encore plein sous le coude ! [https://soundcloud.app.goo.gl/ryq8PN71t2rCBjvD6](https://soundcloud.app.goo.gl/ryq8PN71t2rCBjvD6) FRONT DE CRYPTE « Queue de cheval mignonne, make-up drag extatique sur cagoule mystère pour des sets légèrement durs et sans frontières. Front de crypte c’est le fond du képa à 140bpm, quand tout s’abandonne et qu’il ne reste plus rien à aimer qu’une protestation sonique et ses truculences cauchemardesques » Cette poupée techno non-binaire intrigue la scène parisienne depuis 2016. Iel commença son parcours de DJ dans la cave des souffleurs à Paris, puis, tombant amoureux.se de La Station-Gare des Mines, Iel y joua dès son ouverture et de manière régulière. C’est depuis une figure qui hante ce lieu défricheur de la sphère éléctronique. Iel fut néanmoins invité.e à se produire sur de nombreuses autres scènes comme Concrete, la Cigale (en première partie de Kompromat), le Trabendo, La Machine du Moulin Rouge, la Java, le Klub, le Cabaret Sauvage… ou plus récemment des open-air et des soirées hors-cadre comme la Flash Cocotte ou La Toilette. [https://soundcloud.com/frontdecrypte](https://soundcloud.com/frontdecrypte) F/CKEN CHIPOTLE Née de l’union d’une faucille et d’une boule disco, une nuit de glisse, intense, chaude et un peu incommodante aussi… F/cken Chipotle, ancienne membre du collectif féministe Barbi(e)turix, et créatrice du média en ligne Heeboo, opère aux platines de Chosen Family depuis 2018. Avec quelques prods à son actif pour faire grincer les algorithmes de tous les players en ligne, F/cken Chipotle prépare actuellement un EP, qu’elle sortira courant 2022. [https://soundcloud.app.goo.gl/XhpxDhW3U1a72zAB8](https://soundcloud.app.goo.gl/XhpxDhW3U1a72zAB8) 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2p8dz8se](https://tinyurl.com/2p8dz8se) AVANT 22H : 5e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 12e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 7e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — PASS VACCINAL OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans. ⚠️ On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5,59 / 10,59€ en pré-vente

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T04:00:00