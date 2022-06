Hors-Sujet : Timid Boy + Nems-B + Pata Negra & Electronic Meeting Marseille 3e Arrondissement, 9 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Hors-Sujet : Timid Boy + Nems-B + Pata Negra & Electronic Meeting

2022-07-09 20:00:00 – 2022-07-09

5 12 Hors Sujet | La soirée bric-à-brac des meilleurs DJs de Marseille et d’ailleurs

From Tech House to Techno

Pur sound system



« J’ai entendu dire que le Mucem faisait d’excellent cannelés de Caen !

– Figurez-vous très chère que j’avais totalement oublié que le Mucem se situait en Alsace et que c’était un fast food étoilé…

– Ah ça, il suffit de passer par le côté gauche de la Sagrada Familia pour vous en rendre compte ! Vous prenez la ruelle sur la droite et c’est direct au bout de la nationale. Comme ça, pas d’indigestion si vous décidez de faire un détour de 5 minutes jusqu’au Vatican.

– Comme quoi ! Si j’avais su, j’aurais mieux appris ma géographie… »

Ah oui, toujours aussi hors sujet. C’est ça qu’on aime, n’est-ce pas mes cher·es ?



Line Up



• Timid Boy

Acteur de premier plan de la scène électronique française, Damien Almira aka Timid Boy est un hyperactif : DJ, producteur, journaliste, organisateur de soirée et boss des labels Time Has Changed et Almira Records. Immergé dans la musique depuis son enfance, Damien passe par dix ans de piano classique au conservatoire avant de tomber amoureux de la musique électronique. Il découvre les raves dans les 90’s et se met à mixer dans les clubs de sa région montpelliéraine. Depuis 2020, avec son autre projet Damien Almira, il développe avec sa résidence sur Tsugi Radioune patte plus micro-house, future house, break beat et underground, accueillant des invités de qualité comme Molly, Djebali, Ben Vedren, Ramona Yacef…



• Nems-B

Né en 1979 à Aix-en-Provence, Nahim Bendjilali alias Nems-B se passionne très vite pour la culture vinyle ainsi que pour la Soul, le Funk, le Jazz, le Hip Hop. Il découvre la Techno et la House Music au milieu des années 90. Il gère Phonons et Deepness Road avec sa célèbre série de podcast et d’événements. C’est pour sa sélection musicale, ses compétences précises de DJ avec 15 ans d’expérience, et ses valeurs positives qu’il est autant respecté dans le circuit.



• Pata Negra Collectif

Pata Negra est un collectif de jeunes architectes marseillais très déterminé et avec un sens de la fête inégalé. Les 5 protagonistes, KSU, NOGE, BaadAss, Sergent Nem, WAWRZY ont qu’une idée en tête, faire danser, faire bouger, faire transpirer les foules. Collectif hétérogène qui voyage entre les sonorités du monde entier. Allant de l’afro à la techno, du baile funk à la ghetto, du riddim à la bass line, ce mélange offre un véritable univers musical.

En gros Pata Negra, c’est du love avec des passionnés de la musique qui ne cessent de découvrir et de chercher des sonorités trop peu démocratisées.

Badass (Patanegra)

Sergent Nem (Patanegra)

NOGE (Patanegra)

KSU (Patanegra)

Wawrzy (Patanegra)



• Electronic Meeting (Eve Dahan & L’Atomiste)

Originaire de Marseille, Electronic Meeting est un duo composé d’Eve Dahan et L’Atomiste. Projet où les univers de chacun.e se mélangent pendant un back to back sans limite autour de la musique électronique. Inclassables et toujours dancefloors, leurs prestations sont à chaque fois un voyage vers de nouveaux horizons musicaux. Avec des invité.e.s ou en tête à tête, le résultat est le même : 100 % improvisation, partage, groove et énergie ! Présent.e.s depuis 4 ans sur les scènes du sud de la France, on peut également les retrouver en résidence tous les mois sur Cave Carli Radio.

Rendez-vous au Chapiteau le 9 juillet.

http://www.facebook.com/Le.Chapiteau.labelledemai/?ref=page_internal

