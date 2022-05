Hors Sujet – Paradigm Crew, Theo Muller & Healdreams, 27 mai 2022, .

Hors Sujet – Paradigm Crew, Theo Muller & Healdreams

2022-05-27 – 2022-05-27

6 10 Line Up de la soirée



• Healdreams

Healdreams est une DJ suisse qui manie la tech house mélodique et partage l’amour à travers la musique pour soutenir un certain nombre de projets luttant contre les inégalités dans le monde. Son rêve est de partager un peu d’amour et de solidarité à travers sa musique. Elle travaille en tant que médecin, mais la musique est sa passion, c’est pourquoi elle s’en sert pour faire évoluer son projet de construire un dispensaire en Afrique, et très probablement au Cameroun où elle a travaillé pendant un mois. C’est pourquoi son nom d’artiste est “Healdreams” car il représente le fait de “guérir les rêves”, qui sont dans beaucoup de pays, la santé. Pour l’instant, elle collabore avec le Twigas’house, un orphelinat en Tanzanie et Avense, une école au Sénégal.



• Theo Muller (Krazkh)

Co-fondateur des soirées Midi Deux, ancien résident/commissaire à La Machine du Moulin Rouge et responsable du label de Krakzh, le talentueux DJ et producteur rennais Théo Muller a, ces dernières années, multiplié son implication dans le scène électronique tout en mettant ses origines bretonnes au premier plan. Le garçon s’est imposé en même temps comme producteur racé sur le label de Concrete avec un EP salué par Laurent Garnier, Chloé ou Move D. Il a également contribué au label de Lumière Noire, Vastechoses, Worst Records, Vernacular, Eddy Larkin, Rutilance, Dôme (Astropolis) et depuis peu sur le nouveau label Grid. Capable de jouer à tout moment pendant des heures, la dévotion qu’il met dans la musique envoûte tout type de dancefloor entre dub, techno et rock. Ses spectacles aux Transmusicales, au Dimensions Festival ou au Montreux Jazz Festival en sont le meilleur témoignage.



• Dasson (Paradigm / P2Z – Parizinzins)

Sur un bel after d’été, Dasson a un jour rencontré les potards… Et depuis c’est l’amour fou ! Influencé par Harrison BDP, Underworld ou encore Janeret, il n’a qu’une passion, le son. Parmi les figures de tête du collectif @P2Z – Parizinzins, puis installé à Marseille pour y lancer @Paradigm, cet aficionado des platines a pour habitude de retourner les dancefloors avec sa micro-housse assassine et ses intro stellaires. Tendez l’oreille, son set risque d’être épique !



• Shani (Paradigm)

Né sur Saturne, entre une caisse claire et un charleston, Shani est passionné de musique depuis son plus jeune âge. On raconte qu’il est tombé dans la marmite du funk, ce qui expliquerait pourquoi il a le rythme dans la peau. Batteur sans frontière, il est aussi amoureux de musique électronique et, depuis quelques années, adore partager ses trouvailles sur vinyle. À la recherche de sons éclectiques, acides, cosmiques et solaires, il les fait sonner dans ses sets versatiles enivrés de bonnes vibrations. Ils viennent tout droit de l’espace, et résonnent à une seule condition : que ça groove !



• Ashley Nield (Paradigm / Taro Records)

Ashley Nield est membre et fondateur du collectif Marseillais Paradigm, influencé par les grooves de types Acid, Industriel et Rave, et en utilisant soigneusement chaque aspect il signe son premier Ep en 2017 chez le label Anglais Taro Records. Ses quatres titres, joués dans plusieurs clubs d’Europe par de grands noms confirmeront son envie de se lancer corps et âme dans la musique avec plusieurs releases en 2018 et 2019. Ashley Nield cherche le juste milieu entre des morceaux qui ne sont pas liés par le genre mais par l’ambiance et le style. Ce qui lui permet de créer son identité à travers des sets only vinyls qui se veulent percutants et dynamiques.

Hors Sujet | La soirée bric-à-brac des meilleurs DJs de Marseille et d’ailleurs. Rendez-vous au Chapiteau le 27 mai.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par