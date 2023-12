HORS-SOL, Aurélien Dougé – Inkörper Théâtre de l’Aquarium Paris, 15 mars 2024, Paris.

Du vendredi 15 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

vendredi, samedi

de 17h30 à 20h00

dimanche

de 15h30 à 16h30

dimanche

de 14h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant

12€ à 22€

Cinq partitions, autant de danseurs et danseuses, des objets du quotidien, un tas de sel, des cailloux, quelques marrons, des présences qui circulent, apparitions, disparitions, jeux d’enfants, temps suspendu.

Pour Hors-sol, Aurélien Dougé s’associe aux danseuses et danseurs Adaline Anobile, Sonia Garcia et Killian Madeleine, au créateur sonore Rudy Decelière, à l’éclairagiste Perrine Cado ainsi qu’au dramaturge Antonio Cuenca Ruiz.

À partir de matériaux naturels ou manufacturés (fils de coton, tessons de miroirs, blocs de glace, sel, marrons, feuilles d’arbres, cailloux, etc.) et de phénomènes physiques tels que la lumière, l’ombre, le son ou le mouvement, l’équipe développe une série d’actions simples (une centaine à ce jour) qui tendent à renouveler l’attention sur les différents processus visibles et invisibles, éphémères et fragiles qui animent notre quotidien et nous façonnent imperceptiblement.

Chaque représentation est unique, selon un scénario d’actions volontairement aléatoires. Pour chaque performance, Aurélien Dougé sélectionne un certain nombre de ces actions que les performeuses et performeurs déploient pendant la durée de la représentation. Dans un espace-temps sensible, en constante transformation, le public est convié à circuler au cœur d’un dispositif où les corps et les matières s’enchevêtrent.

Déambulation libre, deux entrées possibles pendant chaque représentation

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Bérengère Marchand, chargée de l’accueil des publics et des artistes (berengere@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Olivier Miche