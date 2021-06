Paris VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Paris (hors-série) Sauvegarder ses données comme un pro VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris Catégorie d’évènement: Paris

Avez-vous déjà copié des fichiers super importants sur une disquette ? Avez-vous déjà pleuré quand cette disquette était illisible ? Avez-vous déjà perdu la seule clé USB dans laquelle tous vos fichiers importants étaient stockés ? Avez-vous déjà fait tomber un disque dur externe ? Avez-vous déjà perdu vos identifiants cloud ? Les solutions pour sauvegarder ses données ne manquent pas. **Laquelle choisir ?** Vous le découvrirez dans ce webinaire hors-série. [**Réservez votre place dès maintenant, cliquez ici**](https://juliennapoli.com/event/sauvegarder-ses-donnees-comme-un-pro/) Sauvegarder ses données comme un pro

Les solutions pour sauvegarder ses données ne manquent pas. Laquelle choisir ? Vous le découvrirez dans ce webinaire hors-série.

