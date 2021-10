Beffes Beffes Beffes, Cher Hors Saison Musicale Beffes Beffes Catégories d’évènement: Beffes

Cher

Hors Saison Musicale Beffes, 6 février 2022, Beffes. Hors Saison Musicale 2022-02-06 15:30:00 – 2022-02-06

Beffes Cher Beffes Concert du Duo Fortecello, violoncelle – piano Concert du Duo Fortecello, violoncelle – piano hors-saison-musicale@pqev.org +33 1 81 80 03 62 http://horssaisonmusicale.fr/ Concert du Duo Fortecello, violoncelle – piano dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Beffes, Cher Autres Lieu Beffes Adresse Ville Beffes lieuville 47.09253#3.00688