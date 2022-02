Hors-saison Caen, 4 mars 2022, Caen.

Hors-saison La Colline aux oiseaux Avenue Amiral Mountbatten Caen

2022-03-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-06 18:30:00 18:30:00 La Colline aux oiseaux Avenue Amiral Mountbatten

Caen Calvados

Hors Saison est le premier volet d’une exposition collective hivernale d’initiative étudiante. Elle rassemble dix-sept étudiants en master à l’ésam Caen/Cherbourg site de Caen, et en arts du spectacle.

Historiquement chargée, la Colline aux oiseaux est une ancienne décharge aujourd’hui parc de santé, de détente et de promenades. Ce lieu est emprunté par des classes pour des courses d’orientation, des familles et des rêveurs et possède des structures déjà exploitables à un accrochage

artistique. L’exposition prendra la forme d’un parcours, d’une promenade fléchée en utilisant exclusivement les structures solides qui s’y trouvent déjà.

Il s’agit de réhabiliter un lieu public plus ou moins touristique dont la fréquentation baisse drastiquement l’hiver. Travailler avec ce que cette nature a à offrir sans la dénaturer ni l’envahir. Il s’agit aussi de rassembler un public multiple dans un lieu où il a oublié comment s’y perdre, en extérieur l’hiver, un

lieu qu’il ne connaît peut-être pas.Exposant(e)s : Gaëlle BARBIAUX, Emma DE ROBERTIS, Samuel DI GIANNI, Justine ELIES, Géromine GAUTIER, Johan GODARD, Tanguy GRAVELAIS, Maximilien PICARD, Marion RÉNIER, Laura RODRIGUES, Loïk RUAULT, Lucie SALMAGNE, Nora SARDI, Evan SCHOEPFLIN, Peter TRELCAT, Anna TUCCIO, Stoyan VANRAPENBUSCH.Commissariat : Gaëlle BARBIAUX et Anna TUCCIOGraphisme : Arthur HEILPORNDocumentation, photographie : Michèle GOTTSTEIN

En partenariat avec la Ville de Caen et l’Esam Caen-Cherbourg

© Esam

