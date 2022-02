Hors Piste: Concert Musiques Mexicaines La maison de Nina Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Hors Piste de La Maison de Nina Cette fois nous vous proposons un concert de Musiques Mexicaines. Le vendredi 4 février 2022 à 20h Avec Arturo Treviño accompagné au piano par Joelle Genisson . Au programme: L’auteur Arturo Treviño vous interpretera ses compositions originales puis s’en suivra un répertoire de musique populaire mexicaine. Besame mucho, Piensa en mi, quizás et beaucoup d’autres. Un moment intime et plein d’émotions ♫♫♫ La maison de Nina 16 Quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

