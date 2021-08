Golbey Golbey Golbey, Vosges ‘HORS NORMES’ CINÉMA EN PLEIN AIR Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

‘HORS NORMES’ CINÉMA EN PLEIN AIR Golbey, 14 août 2021, Golbey. ‘HORS NORMES’ CINÉMA EN PLEIN AIR 2021-08-14 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-14 23:00:00 23:00:00

Golbey Vosges « Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes ». Une comédie jouée notamment par Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov, Lyna Khoudri, Aloïse Sauvage, Mara Taquin. Pour votre confort, n’hésitez pas à prendre votre chaise et votre petite couverture !

Séance gratuite, dans la cour de l’école jean-de-la-fontaine, rue des cigognes. Repli au centre culturel en cas de mauvais temps. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Lieu Golbey
lieuville 48.18542#6.42769