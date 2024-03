Hors-Norme Salle Delteil Bègles, mercredi 20 mars 2024.

Hors-Norme Abracadabrantesque festival de théâtre Mercredi 20 mars, 19h30 Salle Delteil Adulte adhérent ALB 8€ , adulte non adhérent 10€, enfant (à partir de 3 ans) 5€

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Pablo. Il a 8 ans !

Sa maman, Juliette, et sa marraine Leïla, ont décidé de lui organiser une grande fête. Mais très vite, le cadeau apporté par Leïla inquiète Juliette.

Et si ce n’était pas un cadeau de garçon ?

La préparation de la fête se transforme en épopée historique, musicale et humoristique.

Entre réel et imaginaire, les deux amies revisitent notre histoire collective pour interroger la notion de normalité.

Le mur de certitudes va se fissurer avec l’apparition de personnages insolites : un policier de la normalité, un roi soleil danseur, un empereur et son cheval, une révolutionnaire qui ne supporte plus qu’on la traite de poire, le Cloclo de l’Académie Française et bien d’autres…

À la fin de ce voyage, les pensées colorées remplacent les visions en noir et blanc, pour redéployer les possibles d’un monde apparemment étriqué.

Se pourrait-il que soyons toutes et tous Hors Norme ?

