La Compagnie Résonances propose son spectacle « Hors Limites » à découvrir en plein air à l’occasion du Mois Parisien du Handicap. Une création proposée par la Compagnie Résonances Spectacles -> Danse Esplanade Nathalie Sarraute Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (268m) 2, 5, 7 : Stalingrad (566m)

Contact : https://www.mairie18.paris.fr/ Spectacles -> Danse Plein air;En famille

