Vernissage : Jeudi 09 février à 18h.

Exposition du Vendredi 10 Février au Jeudi 2 Mars.

Ouverte du Mardi au Samedi, de 14h à 19h.

Entrée libre et gratuite, ouverte à tou·tes.

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis

Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis

Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture

Analog Sport est de retour avec une nouvelle exposition à travers une série photo réalisée exclusivement en collaboration avec le 6b.

Durant un mois, les jeunes apprenti·es photographes de la promotion 2022 exposeront leurs photos au 6b, autour du thème des sports élitistes ou vulgairement appelés « sport de riches » désignant les activités, qui par leurs coûts ou leurs codes, ne sont accessibles bien souvent qu’aux classes supérieures et créent ainsi une différenciation entre les individus.

Toutes les photos sont réalisées à l’argentique.

Affiches, tirages signés et livre photo disponibles à la vente.

♛ Analog Sport c’est quoi ?

Créée en 2020, Analog Sport est la première association d’insertion par la photographie argentique et sportive.

À Paris, Marseille, Abidjan et Rio de Janeiro, Analog Sport forme gratuitement chaque année une dizaine de jeunes femmes et hommes de 16 à 25 ans à l’univers de la photographie sportive : apprentissage de la technique photographique argentique ; rencontre de professionnels de la culture et du sport ; visite de laboratoires et d’expositions ; réalisations de reportages ; etc.Plus d’informations et d’exemples de collaborations menées sur le site de l’association : https://www.analogfootball.com/fr/analogsport

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://fb.me/e/45iLBi9YZ https://www.le6b.fr/exposition-hors-limite/

