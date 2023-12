Hors-Limite : exposition de photographies sportives Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Entrée libre Pour cette exposition, 10 jeunes de la promotion 2022 d’Analog Sport, âgé.es de 18 à 25 ans, ont tenu à photographier et à poser dans des infrastructures sportives du territoire pour mettre en valeur les équipements et acteurs sportifs locaux. Pour cela, i·els se sont rendu·es au golf de la Poudrerie à Sevran, au club de Tennis d’Aulnay-sous-Bois ainsi qu’au centre équestre de Montfermeil. Venez découvrir leur travail au rez-de-chaussée de la médiathèque Jean-Pierre Melville. Les sports élitistes ou vulgairement appelés « sport de riches »

désignent les activités, qui par leurs coûts ou leurs codes, ne sont

accessibles bien souvent qu’aux classes supérieures et créent ainsi une

différenciation entre les individus. La promotion 2022 d’apprenti·es photographes d’Analog

Sport interroge l’accès à ces sports à travers cette série composée à 100% de

photographies argentiques. Analog Sport est la première association d’insertion par la photographie

sportive et forme gratuitement chaque année plusieurs dizaines de jeunes à la

pratique de la photographie argentique et sportive. En outillant et en donnant de la visibilité à une nouvelle génération de

photographes d’ici les Jeux de Paris 2024, le projet permet de faire dialoguer

art et sport pour promouvoir une approche différente de la photographie de

Un vernissage aura lieu le 3 février à partir de 18h en présence des jeunes et de l'équipe d'Analog sport. Entrée libre

Médiathèque Jean-Pierre Melville
79 rue Nationale
75013 Paris
Contact : +33153827676
mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

