Tan2em (apéro-concert) Hors les murs sur le Grand-Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac, 14 mars 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

« Malgré toutes ces ombres croisées en nombre

Dans les décombres j’aime encore la lumière

Oh mais celle que je vois au bord de tes yeux

Oui, belle, comme une Saint Jean de mille feux »

Du feu, des lumières, des textes de brèves de vie et de personnages, des mélodies douces, entraînantes et puissantes comme des chants de pirates dans le flux du fleuve : Tan2em a toute sa place dans cette saison du Champ de Foire, format apéro-concert !

Durée : 1h – tout public..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 . EUR.

Hors les murs sur le Grand-Cubzaguais

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« In spite of all the shadows I see

In the rubble I still love the light

Oh but the one I see at the edge of your eyes

Yes, beautiful, like a Saint John with a thousand lights »

Fire, light, lyrics of short life stories and characters, sweet, catchy and powerful melodies like pirate songs in the flow of the river: Tan2em has its place in this season of the Champ de Foire, in apéro-concert format!

Duration: 1h – all audiences.

« A pesar de todas las sombras que he visto

En los escombros sigo amando la luz

Oh, pero la que veo en el borde de tus ojos

Sí, hermosa, como un San Juan de mil luces »

Fuego, luz, letras sobre la vida y los personajes, melodías dulces, pegadizas y potentes como canciones de piratas en la corriente del río: ¡Tan2em tiene su lugar en esta temporada del Champ de Foire, en formato apéro-concert!

Duración: 1 hora – todos los públicos.

« Trotz all der Schatten, die mir in großer Zahl begegnen

In den Trümmern liebe ich noch das Licht

Oh, aber das, was ich am Rand deiner Augen sehe

Ja, schön, wie ein Johannistag mit tausend Lichtern »

Feuer, Lichter, Texte mit Kurzgeschichten aus dem Leben und von Personen, sanfte, mitreißende und kraftvolle Melodien wie Piratenlieder im Fluss: Tan2em hat seinen Platz in dieser Saison des Champ de Foire, Format Apero-Konzert!

Dauer: 1 Stunde – für alle Altersgruppen.

