HORS LES MURS PAILLETÉ x PANIC ROOM Panic Room, 17 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 20h à 5h

gratuit

Underscep investit le Panic room pour une soirée disco endiablée. Nos DJs t’ont concocté un véritable voyage musical aux sonorités funks, disco et house. Munis-toi de ton patte d’eph et de ton plus be

HORS LES MURS PAILLETÉ AU PANIC ROOM

Underscep investit le Panic room pour une soirée disco endiablée. Nos DJs t’ont concocté un véritable voyage musical aux sonorités funks, disco et house. Munis-toi de ton patte d’eph et de ton plus beau top à paillettes, et viens te trémousser sur le dance-floor dans une ambiance des plus chaleureuses.

Entrée gratuite, 7h de DJ set, de la place pour danser et pour chiller.

Ramène tes potes on va bien s’amuser

——— TIMETABLE ———

19h00 – 20h30 : Amati

20h30 – 22h30 : Volontiers b2b Peter Von Swey

22h30 – 00h : Panoptique

00h – 2h : Apology

——— SOUNCLOUD ———

Passe faire un tour sur notre Soundcloud : https://soundcloud.com/underscep

——— INFOS PRATIQUES ———

Mercredi 17 novembre de 19h00 à 2h00

Infos bar :

– Panic Room, 101 rue Amelot, 75011 Paris

– Métro : Saint-Sébastien – Froissart sur la ligne 8

——— COVID 19 ———

Afin de respecter les mesures sanitaires, la capacité du lieu sera limitée. Tu pourras faire la fête en toute sécurité !

Nous appelons à la citoyenneté de chacun.e, si tu as des symptômes s’apparentant à la Covid-19, reste chez toi



Le Panic Room étant un bar, nous te rappelons que le Pass Sanitaire est OBLIGATOIRE !

Événements -> Soirée / Bal

Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011

Contact : Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/635626910933546

Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-11-17T20:00:00+01:00_2021-11-18T05:00:00+01:00