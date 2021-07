Nébian Nébian Hérault, Nébian HORS LES MURS Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

HORS LES MURS Nébian, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nébian. HORS LES MURS 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 12:00:00

Nébian Hérault À 10h, rendez-vous à Navis pour Hors les murs. La bibliothèque sort de ses murs ! Au programme atelier avec Thomas de Demain la Terre : fusain, empreintes de feuilles, moulin, bateau… prévoir un économe. Entrée libre. À 10h, rendez-vous à Navis pour Hors les murs. La bibliothèque sort de ses murs ! Au programme atelier avec Thomas de Demain la Terre : fusain, empreintes de feuilles, moulin, bateau… prévoir un économe. Entrée libre. +33 9 72 49 06 45 À 10h, rendez-vous à Navis pour Hors les murs. La bibliothèque sort de ses murs ! Au programme atelier avec Thomas de Demain la Terre : fusain, empreintes de feuilles, moulin, bateau… prévoir un économe. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Étiquettes évènement : Autres Lieu Nébian Adresse Ville Nébian lieuville 43.60545#3.42791