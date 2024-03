Hors les murs des Concerts d’automne Ukulélé baroque Bléré Opéra de Poche Bléré, jeudi 10 octobre 2024.

Hors les murs des Concerts d’automne Ukulélé baroque Bléré Opéra de Poche Bléré Indre-et-Loire

JEUDI 10 OCTOBRE 2024 20 h

» Hors les murs des concerts d’automne » Ukulélé baroque

PAYANT

JEUDI 10 OCTOBRE 2024 20 h

» Hors les murs des concerts d’automne » Ukulélé baroque

PAYANT

Programme :

Marie Salvat est violoniste et joue également du ukulélé. Cet instrument, qui signifie « puce sauteuse », nom que lui vaudraient les mouvements rapides de la main droite, accompagne de sa touche populaire les grands airs du répertoire baroque de Claudio Monteverdi à Henry Purcell et ce jussqu’aux airs classiques de Mozart, interprétés par Marie Salvat elle-même et Jeanne Zaepffel à la voix. Le violoncelle vient soutenir de sa ligne basse les musiciennes et ponctuer ce programme de suites de Bach qui viendront sublimer ce programme festif et joyeux.

Distribution Jeanne Zaepffel chant, Marie Salvat ukulélé, violon et chant, François Gaillon violoncelle EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10 20:00:00

fin : 2024-10-10

18B Quai Bellevue

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Hors les murs des Concerts d’automne Ukulélé baroque Bléré Opéra de Poche Bléré a été mis à jour le 2024-03-13 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER