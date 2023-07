Elo! Hors les murs Cenon, 31 mai 2024, Cenon.

Elo! Vendredi 31 mai 2024, 19h00 Hors les murs 10€/5€

Au jardin Rêvé de la marègue

Compagnie Ever

Une performance musicale autour du soi intime,

celui qui nous accompagne depuis l’enfance,

que l’on ne dévoile jamais, ou très peu, et que l’on peine à décrire avec des mots,

celui qui nous anime et façonne en secret notre rapport au monde.

Au seuil de l’âge adulte, de grandes questions affluent, bousculent, bouleversent.

Intériorité et injonctions du réel se télescopent souvent à grand bruit.

De ce vacarme est né notre opéra de l’intime…

Composition et mise en scène : Camille Rocailleux

Texte et dramaturgie : Adrien Cornaggia

Avec : Camille Brault, Antoine Lafon et Clara Serayet

Régie générale : David Bourthourault

Production, diffusion : Aurélie Favre

Administration : Sigolène Vicens

Coproduction :

Compagnie EVER

Théâtre Le Grand Bleu à Lille

DRAC Nouvelle Aquitaine

Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

OARA, office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

Accueil en résidence :

Le Prato, Pôle National Cirque à Lille (59)

M270 à Floirac (33)

Ville d’Eysines (33)

Coté Cour à Besançon (25)

TAG à Grigny (91)

Le Lieu Saint-Paul-de-Serre (24)

Scènes de Territoire à Bressuire (79)

Soutien de la Spédidam et du CNM en cours

Hors les murs cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation.signoret@ville-cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0547305043 »}, {« type »: « link », « value »: « https://jereserve.maplace.fr/reservation.php?menu=evenement&societe=Espace+Simone+Signoret&filtre_lieu=JARDIN+PARTAGE&filtre_date=2024-05-31+19%3A00%3A00&filtre_spectacle=%C9L%D6+%21 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:30:00+02:00

2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:30:00+02:00

Benoît Sauvage