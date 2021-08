Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris « Hors jeu », film de Jafar Panahi Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

« Hors jeu », film de Jafar Panahi Institut des Cultures d’Islam, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Film de Jafar Panahi, Iran, 2006, 1h28, VOSTFR Le 8 mai 2006, bravant l'interdiction faite aux femmes d'accéder aux enceintes sportives, une jeune fille déguisée en garçon se glisse parmi un groupe de supporters en route vers le stade de Téhéran pour le match Iran-Bahrein. Une qualification pour la Coupe du monde de football est en jeu. Mais la police la démasque et la confie à la brigade des mœurs alors que d'autres jeunes femmes tentent par tous les moyens de suivre le match… Jafar Panahi est un réalisateur iranien parmi les plus influents du mouvement de la nouvelle vague iranienne. Son film Hors Jeu a reçu l'Ours d'Argent au festival de Berlin en 2006. Un événement organisé dans le cadre de Magic Barbès 2021

