Maison Folie Moulins, le vendredi 3 décembre à 14:00

Après s’être interrogé.e.s sur « L’échec, la difficulté, le refus » en 2019, la journée d’étude HORS FORMAT revient et cette année ce sont les « RE- » qui agiteront nos échanges. RE comme recommencer, reprendre, regarder, redire, réparer, refuser, reconstruire, résister, reconcilier, re, re , re … Que se cristallise-t-il donc dans ces re-? Qu’engagent-t-il de politique? Que demandent-t-il d’énergie et de courage? Que ce soit à la table de travail, dans le corps ou encore dans la création. **Intervenantes :** Christine Gabard (professeur de Feldenkraïs), Marie Pons (autrice, journaliste), Jennifer Padjemi (autrice, journaliste), Kiyémis (autrice), Cécile Vernadat (autrice, réalisatrice sonore) et Madeline Wood et Léa Anaïs Machado (autrices, co-fondatrices de l’association Les Piñatas) Présence de la librairie L’Affranchie tout le long de l’après-midi ! ### Programme **14h** accueil du public autour d’une boisson chaude offerte **14h30 > 16h30** – REgard : Christine Gabard, initiation pour activer le regard, augmenter son champ de vision, ouvrir son écoute corporelle – REpriser : Marie Pons, écrire et tisser, travailler un texte comme on travaille un ouvrage, comme on reprise un vêtement – REparer : Jennifer Padjemi, autour de la série Réparer les violences (podcast), comment récolter la parole des autres? – REnaître / REconstruire : Kiyémis, rencontre poétique, comment peut on reconstruire, refaire ? **16h30 > 17h** Pause – Librairie L’affranchie **17h** Table ronde : Les RE en écriture avec toutes les intervenantes **18h > 18h30** Performance live : Cocagne par Cécile Vernadat ### Dans le cadre du Festival Microscopies Dédié à l’illustration à la micro-édition mais aussi à toutes les passerelles imaginables avec les autres champs de création, le festival Microscopies se tient d’octobre à décembre dans la métropole lilloise. Il est initié par les Piñatas. Le festival se finira en beauté samedi 4 et dimanche 5 décembre avec le [Week-end Composite](https://maisonsfolie.lille.fr/week-end-composite-festival-microscopies) : concert dessiné, cocons sonores, ateliers en famille…

Gratuit, sur réservation

Une journée d’étude ouverte à tout le monde, autour du thème « RE- ». Elle interrogera plusieurs artistes en perpétuelle RÉ-invention, et leur expérience de la création en temps de crise.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00