Hors du temps Galerie Les Amis des Arts Aix-en-Provence, vendredi 29 mars 2024.

Hors du temps Galerie Les Amis des Arts Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’exposition « Hors du temps » offre un regard singulier sur notre environnement naturel. À travers une palette de couleurs audacieuses et des compositions dynamiques, Sandrine Berthon célèbre la beauté et la diversité du monde qui nous entoure.

Ses tableaux captivent par leur énergie et leur émotion, invitant le spectateur à une exploration sensorielle et spirituelle. En fusionnant l’abstraction et la réalité, chaque tableau devient une fenêtre ouverte sur des paysages intérieurs et extérieurs, où la nature se révèle dans toute sa splendeur.

Chaque œuvre raconte une histoire, chaque histoire est un voyage ou un rêve qui se dévoile. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-04-11 18:30:00

Galerie Les Amis des Arts 26 Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

