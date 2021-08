Hors de moi Espace Palumbo, 15 novembre 2021, Saint-Jean.

Hors de moi

Espace Palumbo, le lundi 15 novembre à 19:30

_«Le discours de la maladie est presque toujours négatif, discours de la restriction et du renoncement. Mais au contraire, elle accélère l’existence, exalte et excite»_ Claire Marin Adaptation scénique de l’ouvrage de Claire Marin, “Hors de moi” est un seule en scène sur l’expérience intime de la maladie, cette forme de vie qui intensifie, amplifie et excite l’existence. Nourri de l’expérience de la comédienne en scène et des témoignages de résidents en hôpital, ce spectacle mêlant théâtre, danse, composition musicale et création vidéo se veut accessible à tous. Malade ou non, cela importe finalement peu. Compagnie : Cie en carton Auteure : Claire Marin Interprétation : Marie Astier Mise en scène et voix off : Simon Gagnage Dans le cadre de la 12ème édition des Rencontres “Villes et Handicap” menées par Toulouse Métropole. Un temps d’échanges est prévu à l’issue de la représentation. **Tout public à partir de 15 ans – Gratuit**

Saint-Jean

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:30:00 2021-11-15T20:30:00