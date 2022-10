Hors control, la boum des enfants Ground Control Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Hors control, la boum des enfants Ground Control, 22 octobre 2022, Paris. Le samedi 22 octobre 2022

de 12h00 à 19h00

. gratuit

Hors Control, la boum des enfants, c’est le rendez-vous mensuel qui invite les petits et grands à venir se déchaîner sur le dancefloor, entourés de jeux fait maison installés pour l’occasion à Ground Control ! Ce 22 octobre, c’est toute une après-midi qui est consacrée aux kids et au recyclage à Ground Control ! Sais-tu que chaque année, plus de 100 000 tonnes de jouets sont jetés en France ? Alors dès midi, viens avec tes vieux jouets, découvrir Le Tricycle, qui lance sa plateforme d’achat-revente de jouets de seconde main, mais de qualité ! Et dès 16h, on monte le son avec la boum Hors Control ! Guidé par notre duo de choc Dj Bear, Justy Licious et un special guest aux platines, on bouge son corps pour la planète ! Déco et jeux maison : Radikal Utopia

Maquillage : Nina Paillettes & Emma Gaudi Ground Control 81, rue du Charolais 75 012 Paris Contact : https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://www.groundcontrolparis.com/project/hors-control-la-boum-des-enfants/

