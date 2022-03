Hors Control, la boum des enfants Ground Control Paris Catégories d’évènement: île de France

Hors Control, la boum des enfants Ground Control, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 16h00 à 19h00

gratuit

Hors Control, la boum des enfants, c’est le rendez-vous mensuel qui invite les petits et grands à venir se déchaîner sur le dancefloor, entourés de jeux fait maison installés pour l’occasion à Ground Control ! Ground Control to Major Tom…

Il semblerait qu’on ait perdu Major Tom dans l’Espace ! Embarque dans la fusée des Doigts dans la Prise pour nous aider à le retrouver. Aux commandes, DJ BEAR et son copilote BEN STOKER, pour filer tout droit vers la planète dance floor où il semblerait qu’on l’ai croisé…Notre cosmonaute en chef, LOLALOO DES BOIS, nous fait quitter en rythme l’apesanteur. La déco et les jeux fait maison de RADIKAL UTOPIA, les stands de maquillage (par Magik Faces et Coralie Paquelier), les spots de coloriage, envoient Ground Control aux confins de l’Espace…3… 2… 1… Mise à feu ! Ground Control 81, rue du Charolais Paris 75 012 Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/hors-control-la-boum-des-enfants-2/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://twitter.com/gro_ndcontrol?lang=fr Danse;Enfants;Loisirs;Musique

2022-03-12T16:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00

