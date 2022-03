Hors Control, la boum des enfants Ground Control Paris Catégories d’évènement: île de France

Hors Control, la boum des enfants Ground Control, 16 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 16h00 à 19h00

gratuit

Hors Control, la boum des enfants, c’est le rendez-vous mensuel qui invite les petits et grands à venir se déchaîner sur le dancefloor, entourés de jeux fait maison installés pour l’occasion à Ground Control ! Le 16 avril, c’est une édition spéciale petits révolutionnaires.

On suit les yeux fermés nos 2 commandants des platines DJ BEAR et son invité très spécial puis on se laisse guider en rythme par Lolaloo des Bois.

Un moment de fête, une réunion entre générations où chacun y trouve son compte. Décos, jeux géants, musique et animations sont au programme ! Ground Control 81, rue du Charolais Paris 75012 Contact : https://www.facebook.com/events/3103778183192685/3121494368087733 https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://twitter.com/gro_ndcontrol?lang=fr Danse;Enfants;Loisirs

