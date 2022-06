« Hors champ » – Théâtre vivant au domaine de Boisseyt

2022-06-19 – 2022-06-19 EUR Face au succès de l’édition 2021, Gaëlle Bourgeois a souhaité pérenniser ce lien qui s’est créé entre le public et les artistes. Ce dimanche le spectacle s’adresse au jeune public. Goûter offert pour les enfants. Réservation obligatoire dernière mise à jour : 2022-06-01 par

