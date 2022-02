“HORS CADRES” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Tirages photographiques d’Eric Bouvet, grand reporter. Le chasseur d’images crues doit concilier deux réalités antagonistes : aimer le monde et le montrer tel qu’il est.

Exposition photographique "Hors cadres" d'Eric Bouvet, grand reporter. Le chasseur d'images crues doit concilier deux réalités antagonistes aimer le monde et le montrer tel qu'il est. "En 1985, j' immortalise la petite Omeyra, une jeune colombienne coincée par une coulée de boue, que les secouristes ne peuvent dégager. elle mourra pourtant bientôt, mais pas devant mes yeux". Je n'ai saisi que la vie avant le drame." Vendredi 25 mars 18h30 : Vernissage à l'issue de la rencontre avec le grand-reporter

