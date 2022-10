HoRRRibilus Party Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Trois labyrinthes de l’horreur avec plein de nouveautés !

– un spécial 4-6 ans

– un spécial 6-10 ans

– un autre interdit aux moins de 10 ans !!

Concours de déguisement

Des animations monstrueuses, des affreux personnages et d’abominables surprises vous attendent !

Sur place, petite restauration maléfique, boissons sanguinolentes, gâteaux ensorcelés… histoiredevoirunpeu@gmail.com https://www.facebook.com/Histoire-de-voir-un-peu-1748728568714005/ Rue du Colombier Espace culturel Armorica Plouguerneau

