2022-10-31 – 2022-10-31

Dès 14h, salle Jean Tanguy pour un Laser Tag sanglant ! (Tarif : 5€).

Dès 17h, salle culturelle Armorica pour les labyrinthes de l’horreur et +!

Animations, jeux, affreuses sorcières et monstrueuses rencontres !

3 labyrinthes de l’horreur :

Horrriminus pour les 4-6 ans.

Le couloir de la mort qui fait pas trop peur mais un peu quand même pour les 6-10 ans.

Le couloir de la mort qui tue pour les + de 10 ans.

Concours de déguisement : élections Miss and Mister Hallowwen.

Sur place : petite restauration maléfique, boissons dégoûtantes, gâteaux ensorcelés.

Pas de réservation, billets sur place

Organisé par l’association Histoire de voir un peu

Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la recherche contre les maladies de la rétine ! histoiredevoirunpeu@gmail.com +33 6 31 05 37 49 salle culturelle Armorica 5, Rue du Colombier Plouguerneau

