Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Horror Night Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Horror Night Zénith de Toulouse, 13 novembre 2021-13 novembre 2021, Toulouse. Horror Night

Zénith de Toulouse, le samedi 13 novembre à 20:00

<p>La production est contrainte d’annuler cette manifestation.</p>

<p>Merci d’adresser votre demande de remboursement auprès de votre point de vente.</p> Producteur : G1 Production Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 0892390100 / ASoulie@Ticketnet.fr

Ciné-concert – Classique Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse